Зенитчики ЦВО провели торжественные мероприятия в честь Дня войск ПВО

Москва, 11 апреля. Соединения и воинские части ВВС и ПВО Центрального военного округа провели торжественные мероприятия в честь Дня войск противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе ЦВО.

На торжество были приглашены ветераны ВС России, военнослужащие и их семьи. В городе Ачинск состоялась выставка современной техники ПВО, которую посетили местные жители. Ветераны в Свердловской и Самарской областях увидели зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Военнослужащие соединений и частей провели праздничные концерты.

Основной задачей войск ПВО является прикрытие объектов государственного и военного управления, промышленных территорий, энергетических установок, транспортных коммуникаций и группировок ВС Российской Федерации.

Полковник дивизии ПВО Олег Поликарпов ранее вспомнил прогресс сил противовоздушной обороны.

Также разработчики неуловимой для перехвата ракеты «Кинжал» рассказали о времени подлета к Вашингтону, передает «Царьград».