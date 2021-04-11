Армен Гаспарян об «оппозиции» и технологии десакрализации власти. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Желанным гостем программы «По-СтАриковски» всегда является известный писатель, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

Только недавно Николай Стариков обсуждал с ним «новинки оранжевых революций», примененные во время протестов в Белоруссии, как появился повод поговорить о технологиях десакрализации власти. В первую очередь, собеседники выяснили, что же это такое — «десакрализации власти».

Как именно она внедряется в России и за рубежом, в чем ее суть?

Армен Гаспарян рассказал, каким образом ее используют иностранные агенты из ФБК, Соболь и прочие «оппозверьки» и почему слово «оппозиция» по отношению к таким людям и структурам надо брать в кавычки.

Бывает ли обратная ситуация, когда власть «сакрализуется»? Как бороться с попытками десакрализации власти, есть ли готовый рецепт?

Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в новом выпуске программы «По-СтАриковски».