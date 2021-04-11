Папа римский впервые с начала пандемии коронавируса пожал руки участникам мессы

Рим, 11 апреля. Возглавивший Санто-Спирито-ин-Сассиа мессу воскресенья милосердия Божия папа римский пожал руки участникам мероприятия впервые за всю пандемию коронавируса.

Понтифик отказался от рукопожатий с прихожанами в целях нераспространения коронавирусной инфекции еще в начале 2020 года. Кроме того, богослужения в храмах все эти месяцы проходили с ограниченным количеством присутствующих.

Порядка 80 человек пришли на воскресную папскую мессу. Монахини, медсестры, люди с ограниченными возможностями, заключенные из нескольких римских тюрем и другие присутствовали на службе. Папа римский пожал руку каждому. Онлайн-трансляцию мероприятия осуществлял информационный портал Vatican News.