Кабмин скорректировал реестр цен на важнейшие лекарства

Москва, 11 апреля. Компаниям на рынке фармацевтики станет проще ориентироваться: предельные отпускные цены на жизненно необходимые лекарства теперь четко систематизированы.

Постановление, которое позволило усовершенствовать реестр, подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) остался прежним.

Как говорится в пояснительной записке, предыдущая версия реестра была несовершенной. Главная проблема в том, что для одного лекарственного средства могло быть несколько предельных отпускных цен, а это мешало работе фармацевтических компаний и торговых сетей. Утвержденный документ выстраивает четкую систему, которая не будет создавать препятствий для корректного использования реестра.

Государство регулирует цены на ЖНВЛП, причем льготникам их выдают бесплатно. Правительство ранее утвердило порядок закупки лекарств для тяжелобольных детей.