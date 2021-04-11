Автобус с вахтовиками мог перевернуться в Югре из-за тумана

Ханты-Мансийск, 11 апреля. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства аварии с автобусом. Инцидент произошел на 244-м километре дороги Сургут — Салехард.

По предварительным данным, автобус с вахтовиками ехал из города Муравленко. В том районе был сильный туман, именно этот фактор мог стать причиной аварии.

После ДТП появились публикации с места происшествия — автобус лежал на боку, рядом стояли пассажиры. Медицинская помощь потребовалась одному из водителей. Данных о травмах пассажиров нет.

Движение по КАД в сторону Кронштадта было затруднено из-за пробки, вызванной ДТП с участием автобуса, сообщал ФАН.