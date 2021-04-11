Снятие ограничений на работу в офисах не повлияло на рынок арендного жилья

Москва, 11 апреля. Аналитики оценили ситуацию на российском рынке аренды жилой недвижимости после снятия ограничений на работу в офисах.

Средний ценник на аренду «однушки» в 16 крупнейших городах РФ уменьшился на 0,3% в апреле по сравнению с мартовским показателем. В годовом выражении рост показателя оценивается в 2,7%, по информации ЦИАН.

Спрос на съем квартир остается на низком уровне. Оживления на рынке долгосрочной аренды жилья пока не произошло: факт снятия ограничений на работу в офисах не оказал существенного влияния на ситуацию, заявили эксперты.

«Рост ставок возможен только с увеличением спроса, а его не позволяют прогнозировать сохраняющиеся экономические риски», — пишет «Коммерсантъ».

Некоторые аналитики заявляют о возможной активизации арендаторов к осени 2021 года. Однако это вряд ли приведет к росту стоимости нанимаемого жилья: поднять цены собственники не смогут из-за снизившегося уровня доходов россиян на фоне кризиса.

Риелторы ранее составили рейтинг городов страны по доступности ипотеки. Лидерами стали Нижний Новгород, Пермь и Омск, следует из исследования компании «Этажи».