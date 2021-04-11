Актриса Мария Порошина показала своих младших детей

Москва, 11 апреля. Известная российская актриса и многодетная мать Мария Порошина показала своих детей в программе «Пока все дома».

У 47-летней звезды сериалов «Родители», «Тонкие материи» и «Медиум» пятеро детей. Три старшие дочери — Полина, Серафима и Аграфена, а также младшие дети — Глафира и Андрей.

Единственный сын Порошиной Андрюшка является любимчиком в семье. Артистка до сих пор держит в секрете, кто является отцом мальчика.

Старшая дочь Полина родилась в браке Порошиной и ее коллеги Гоши Куценко. Сейчас девушка живет отдельно, но периодически навещает мать, чтобы помочь с младшими сестрами. А Серафима, Аграфена и Глафира появились на свет от отношений актрисы с Ильей Древновым.

Все свободное от съемок время Мария Порошина предпочитает проводить с детьми. Она часто устраивает домашние посиделки с девочками или ходит с ними на шоппинг. Ранее сообщалось, что актриса опубликовала фотографию со старшими дочерьми. В обычной жизни Мария редко пользуется косметикой, поэтому ее едва узнали поклонники.