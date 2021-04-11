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Сенатор Цеков назвал позицию Турции по Крыму нереалистичной

Сенатор Цеков назвал позицию Турции по Крыму нереалистичной

Москва, 11 апреля. Представитель Совета Федерации РФ Сергей Цеков назвал упрямой позицию турецкого руководства по Крыму. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По итогам встречи лидер республики выступил в поддержку «Крымской платформы». Принципиальная позиция Турции заключается в непризнании воссоединения полуострова с Россией.

«На так называемой «Крымской платформе» можно тысячу раз говорить слово «халва», но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится», — сказал Цеков.

Сенатор считает, что взгляды Эрдогана упрямы и нереалистичны. Парламентарий объяснил, почему Крым никогда больше никогда не станет украинским регионом.

«К примеру, права крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, не только не нарушаются, но более существенны, чем во времена нахождения полуострова в составе Украины», — отметил представитель Совфеда РФ.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, свыше 95% участников которого поддержали эту идею. Киев не согласился с мнением жителей республики и инициировал проведение саммита «Крымской платформы», на котором планируется обсудить вопрос принадлежности полуострова.

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель ранее предложил Эрдогану приехать в республику.

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