Строгий судья «Точь-в-точь» Максим Аверин впервые подарил цветы участнице шоу

Москва, 11 апреля. Звезда «Склифосовского» Максим Аверин заработал репутацию самого сурового члена жюри в музыкальном шоу «Точь-в-точь». Однако одной из участниц все-таки удалось впечатлить актера.

Аверин не жалеет чувства участников в «Точь-в-точь» и не скупится на резкие высказывания после их выступлений. Актер чаще остальных своих коллег оценивает номера в два или три бала. Так, несколькими выпусками ранее звезда «Склифосовского» раскритиковал певца Митю Фомина и назвал его пародию на Льва Лещенко «вульгарным заигрыванием с публикой». А недавно от актера досталось и Валерии Ланской за номер в образе рок-исполнительницы Земфиры.

Однако одной из участниц удалось растопить холодное сердце Максима Аверина и снискать его похвалу. Солистка группы «2 Маши» Мария Зайцева исполнила песню Zombie ирландского коллектива The Cranberries. После выступления девушки студия взорвалась овациями, а звезда «Склифосовского» не смог скрыть своего восхищения и вручил Зайцевой букет цветов.

Такой неожиданный поворот не остался без внимания других членов жюри. Так, Леонид Ярмольник заявил, что Аверин давно влюблен в Марию Зайцеву. Ведущий проекта Александр Олешко отметил, что артист ни разу за историю существования шоу никому не преподносил цветы.

Высших оценок жюри в новом выпуске удостоилась певица Анастасия Спиридонова. Она сразила наповал зрителей и судей, когда появилась на сцене в образе звезды девяностых Ирины Аллегровой.