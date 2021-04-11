Психолог объяснила поведение стрелявших в приятеля подростков из Ленобласти

Двое подростков в Волхове могут быть причастны к насилию и поджогу своего знакомого. ФАН разобрался, в чем может быть причина такой жестокости молодых людей.

Напомним, 11 апреля агентству стало известно о задержании двух школьников из Ленобласти, которые в ходе ссоры выстрелили своему товарищу в глаз, облили его жидкостью для очистки стекол, подожгли и избили.

Подростковая жестокость часто становится следствием домашнего воспитания. Таким мнением с корреспондентом издания поделилась психолог Людмила Суздальцева.

Эксперт рассказала, в чем причина агрессии школьников, почему они выливают ее друг на друга, не боясь ни наказания родителей, ни ответственности перед законом.

«Первое, что сразу можно назвать, — это обстановка дома. Если ребенка родители бьют, терроризируют, издеваются, унижают, он придет в школу и все это перебросит на сверстников. Агрессию ведь нужно куда-то выливать. Поэтому в первую очередь нужно начать работу с родителями. Второе — это влияние телевидения и соцсетей. Как объяснить ребенку, что насилие — плохо, если он видит обратное по телевизору и в интернете?» — поделилась мнением психолог.

Людмила Суздальцева подчеркнула, что у подростков, как и у детей, еще не до конца выработаны сдерживающие факторы. При употреблении в раннем возрасте спиртных напитков они вообще исчезают, поэтому происходят такие страшные вещи, обратила внимание специалист.

Напомним, по предварительным данным, трое подростков устроили в квартире посиделки с распитием спиртного, а затем пошли в заброшенный ангар. Именно там, по версии следствия, и произошла ссора, которая закончилась для одного из ребят ранением века, множественными ушибами и ожогами.

«Алкоголь усугубляет ситуацию в разы. Подростки и в трезвом состоянии не всегда могут сдержать себя и свои эмоции. В последние десятилетия у нас растет толерантность к насилию, в том числе и среди подростков. Это, конечно, очень печально», — подытожила Людмила Суздальцева.

Ранее ФАН сообщал об избиении двух подростков в Москве. Главными подозреваемыми являются двое мигрантов.