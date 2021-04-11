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Донецкий политолог лишил Зеленского иллюзий об истинных мотивах Анкары

Донецкий политолог лишил Зеленского иллюзий об истинных мотивах Анкары

Анкара, 11 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган формально поддерживает украинского лидера Владимира Зеленского, выступая против воссоединения Крыма с Россией, но руководствуется при этом своими собственными интересами. Об этом ФАН заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, прокомментировав заявление главы Турции о поддержке территориальной целостности Украины и «Крымской платформы».

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что Эрдоган постоянно и последовательно заявляет о непризнании «аннексии» полуострова.

«Президент Турции не поменял своей позиции ни на йоту с 2014 года, — отметил Корнилов. — Надо отдать ему в этом смысле должное. Другое дело, что, когда он говорит о территориальной целостности Украины, я думаю, что не это является главным побудительным мотивом Анкары».

Донецкий политолог лишил Зеленского иллюзий об истинных мотивах Анкары

Владимир Корнилов посоветовал обратить внимание на то, как крымская проблематика обсуждается в турецкой прессе.

«Вы увидите немало статей и заметок о том, что никто в Турции особо не оставил мечты о возвращении Крыма под влияние самой Турции, — сообщил собеседник ФАН. — Я думаю, это является главным побудительным мотивом и самого Эрдогана. Он будет выступать против воссоединения Крыма с Россией вне зависимости от того, что будет происходить на Украине или между Украиной и Россией. Но это совершенно не то, что хочет от него добиться господин Зеленский».

Напомним, что днем ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Стамбул, где встретился с лидером Турции.

Эрдоган поддержал так называемую «Крымскую платформу», инициированную Киевом по вопросу полуострова.

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