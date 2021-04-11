Донецкий политолог лишил Зеленского иллюзий об истинных мотивах Анкары

Анкара, 11 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган формально поддерживает украинского лидера Владимира Зеленского, выступая против воссоединения Крыма с Россией, но руководствуется при этом своими собственными интересами. Об этом ФАН заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, прокомментировав заявление главы Турции о поддержке территориальной целостности Украины и «Крымской платформы».

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул, что Эрдоган постоянно и последовательно заявляет о непризнании «аннексии» полуострова.

«Президент Турции не поменял своей позиции ни на йоту с 2014 года, — отметил Корнилов. — Надо отдать ему в этом смысле должное. Другое дело, что, когда он говорит о территориальной целостности Украины, я думаю, что не это является главным побудительным мотивом Анкары».

Владимир Корнилов посоветовал обратить внимание на то, как крымская проблематика обсуждается в турецкой прессе.

«Вы увидите немало статей и заметок о том, что никто в Турции особо не оставил мечты о возвращении Крыма под влияние самой Турции, — сообщил собеседник ФАН. — Я думаю, это является главным побудительным мотивом и самого Эрдогана. Он будет выступать против воссоединения Крыма с Россией вне зависимости от того, что будет происходить на Украине или между Украиной и Россией. Но это совершенно не то, что хочет от него добиться господин Зеленский».

Напомним, что днем ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Стамбул, где встретился с лидером Турции.

Эрдоган поддержал так называемую «Крымскую платформу», инициированную Киевом по вопросу полуострова.