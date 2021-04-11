Названы стратегии более выгодного погашения ипотеки

Москва, 11 апреля. Как выгоднее всего выстроить систему своих платежей по ипотеке, рассказала Татьяна Решетникова, представитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи».

Ипотека предоставляет возможность ускорить время погашения задолженности и тем самым снизить переплату. Решетникова считает, что снижать платеж выгоднее, если перед вами стоит цель переплатить как можно меньше.

«Безопаснее сначала снизить ежемесячный платеж до комфортных значений, чтобы сократить риск невыплат на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжать платить, как минимум, уже привычную сумму ежемесячного платежа», — цитирует эксперта URA.RU.

Разница, которая будет превышать требуемый платеж, со временем досрочно сократит задолженность. В дальнейшем можно сделать перерасчет, что позволит снизить срок или размер платежа, добавила Решетникова.

Аналитики ранее опубликовали список российских городов по доступности ипотеки для населения, где лидерами оказались Нижний Новгород, Пермь и Омск