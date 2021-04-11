Российский посол и министр животноводства ЦАР обсудили расширение сотрудничества

Банги, 11 апреля. Министр животноводства Центральноафриканской Республики Хасан Буба встретился с послом России Владимиром Титоренко. О переговорах сообщило диппредставительство РФ в ЦАР через официальный аккаунт в социальной сети Facebook.

Основной темой обсуждений стали совместные проекты республики и России в области фермерства, включая скотоводство. Москва неоднократно заявляла о желании развивать не только военное сотрудничество. Разгром боевиков позволяет сосредоточиться на работе в сферах, которые поспособствуют укреплению экономики.

Африканская республика намерена расширять деловые контакты с Россией. В мае 2021-го в страну отправится центральноафриканская делегация.

«Стороны договорились о направлении делегации ЦАР в Москву в мае этого года для переговоров с заинтересованными партнерами», — сообщили дипломаты.

В начале апреля посол Титоренко встретился с президентом республики Фостен-Арканжем Туадера. Одной из основных тем их беседы стала необходимость добиться отмены оружейного эмбарго, которое ООН ввела в отношении африканской страны.