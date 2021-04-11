На Украине вспомнили о визите принца Филиппа в Киев в 1973 году

Киев, 11 апреля. Украинские СМИ написали о визите супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа в столицу Незалежной. Поездка состоялась почти полвека назад.

Один из информационных порталов Украины привел слова бывшего председателя Киевского горисполкома Владимира Гусева. Он вспомнил о том, как член королевской семьи отреагировал на незнакомую обстановку.

«Герцог отметил, что столицу советской Украины разделяет на две части прекрасная река, а пляжи в центре мегаполиса — это само по себе чудо!», — рассказал Гусев.

Собеседник припомнил, что именно ел принц Филипп во время визита в Киев. По словам политического деятеля, представитель королевской семьи оценил местную кухню.

«Принцу Филиппу понравились украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он символически выпивал рюмочку «горилки з перцем», шутливо приговаривая: «Самые лучшие бокалы — длинные. Самые лучшие тосты — короткие»», — поделился Гусев.

Филипп посетил Киев в 1973 году, чтобы поддержать свою дочь принцессу Анну на чемпионате Европы по конному спорту. Он жил в резиденции на улице Розы Люксембург, которая сейчас носит название Липской.

Лондон сообщил о смерти принца Филиппа 9 апреля. По информации официальных представителей Букингемского дворца, супруг Елизаветы II умер в Виндзорском замке. В связи с этим печальным событием Британия объявила национальный траур.