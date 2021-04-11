Жена Тарзана заявила, что затаскает его любовниц по судам

Москва, 11 апреля. Известная российская и украинская певица Наташа Королева пообещала «веселую» жизнь любовницам своего мужа Сергея Глушко (Тарзана).

По словам артистки, история принимает интересный оборот. Королева подчеркнула, что затаскает любовниц Тарзана по судам. Вокалистка уверена, что девушки должны ответить по закону.

«Суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и так же легко потерять», — заявила Королева в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Самым громким скандалом прошлого года стало публичное признание Сергея Глушко в измене Наташе Королевой. Оказалось, что у культуриста были интимные отношения с актрисой Анастасией Шульженко. Любовные утехи Тарзана и Шульженко были записаны на видео, позднее ролик был слит в Сеть.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемую в краже украшений Наташи Королевой. Подруга Анастасии Шульженко Милана-Екатерина Некруц (более известна как Милана Милованова) может быть причастна к похищению из дома звездной четы 3 тысяч евро и драгоценностей стоимостью 5 миллионов рублей.