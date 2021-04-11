Песков отреагировал на заявления США о скоплении российских войск у границ с Украиной

Москва, 11 апреля. Сообщения некоторых представителей американских властей о беспрецедентном наращивании российских войск поблизости от границ с Украиной не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данные сведения, распространяемые властями США, противоречат реальному положению дел и сложившейся обстановке на границе России и Украины.
Ранее заместитель главы Администрации президента РФ подчеркивал, что плановые учения ВС РФ на российской территории никому не угрожают и являются проявлением суверенного права независимого государства обеспечивать свою безопасность.