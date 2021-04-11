Российские ученые конструируют арктический автобус-амфибию

Челябинск, 11 апреля. Новый автобус для передвижения в экстремальных условиях Крайнего Севера разрабатывают южноуральские ученые. Транспорт сможет более часа держаться на плаву при необходимости.

Разработчикам приходится создавать все с нуля, аналогов такому транспорту не существует. Заказчиком выступает миасский автозавод. Автобус-амфибия сможет справиться со снежными заносами, бездорожьем и другими природными трудностями в заполярной тундре.

Прообраз новинки уже разработан специалистами ЮУрГУ, чудо-автобус сможет обеспечить безопасность и выживание пассажиров в экстренной ситуации. Внутри вездехода оборудовано полное автономное жизнеобеспечение, чтобы при аварии можно было дождаться помощи даже при экстремально низких температурах. Амфибия сможет больше часа продержаться на воде, позволяя безопасно эвакуировать людей, уверяют разработчики. Транспорт сможет перевозить пассажиров, оборудование, медицинскую технику и многое другое.

Важнейшую составляющую автобуса-вездехода — ходовую часть — разрабатывали в МГТУ им. Баумана. Остальные части конструируются челябинскими специалистами, они должны определить расположение всех основных компонентов кабины транспорта.

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