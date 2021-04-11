«Брутальный» сын Нагиева верхом на байке восхитил поклонниц

Москва, 11 апреля. Сын телеведущего и актера Дмитрия Нагиева Кирилл опубликовал в Instagram снимок верхом на черном байке.

Актер Кирилл Нагиев уже открыл мотосезон. На фото он восседает на легендарном Harley Davidson в кожаной мотоциклетной куртке. Волосы у 31-летнего Кирилла слегка растрепаны, что добавляет образу большей брутальности.

«Суету навести охота», — многозначительно написал сын Нагиева.

Поклонниц восхитил образ Кирилла Нагиева на мотоцикле, и они осыпали его комплиментами. Звезду комедии «Марафон желаний» назвали «милашкой», «брутальным» и «стильным мачо».

«Фотография просто огонь!» — заявила пользовательница. «Боже мой, вау, какая красота», — заметила подписчица.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев стал гостем программы «Вечерний Ургант». Телеведущий пришел в студию в потертой кожаной куртке, обрезанных джинсах и клетчатой рубахе. Образ звезды вызвал у поклонников много вопросов. Пользователи в Сети пошутили, что стиль Нагиева называется «побег из следственного изолятора».