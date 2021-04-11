Певица Слава уговаривает старшую дочь сделать ее бабушкой

Москва, 11 апреля. Известная российская исполнительница Слава в свои 40 лет уже вовсю грезит о внуках. Артистка даже начала третировать свою старшую дочь на тему наследников.

Певица Слава в одном из последних интервью призналась, что подгоняет дочку к пополнению в семье. Оказалось, что артистка давно мечтает нянчить внуков и ждет не дождется, когда услышит от карапуза заветное слово «бабушка». Оказалось, что в ход исполнительница даже пустила шантаж. Заявила дочери, что «сама возьмет, да и родит третьего», если в скором времени не появятся внуки.

Слава более 18 лет состоит в браке с Анатолием Данилецким. Супруг артистки редко появляется на публике, поскольку не любит повышенного внимания к своей персоне. Сама 40-летняя певица росла в многодетной семье, поэтому ее шуточные угрозы вполне могут стать реальностью. Она не раз признавалась, что всегда хотела большую и крепкую семью и будет только рада пополнению.

Недавно Слава пережила серьезное потрясение — скоропостижно ушла из жизни ее мама. По словам артистки, с родительницей у нее было особое родство душ, поэтому ей потребует много времени, чтобы смириться с утратой. В одном из постов в Instagram звезда призвала поклонников беречь своих родных, особенно в период пандемии.

Слава в 40 лет задумывается уже не только о внуках, но и о времяпрепровождении на пенсии. Артистка не так давно занялась садоводством, поэтому надеется, что после достижения пенсионного возраста сможет полностью посвятить себя огороду.