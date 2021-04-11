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Псевдожурналист сумел задать неудобные вопросы Джен Псаки

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Псевдожурналист сумел задать неудобные вопросы Джен Псаки

Вашингтон, 11 апреля. Самозванный журналист сумел успешно прикинуться репортером Белого дома и задать неудобные вопросы пресс-секретарю американской администрации Джен Псаки.

Согласно полученной информации, псевдожурналист создал профиль в Сети под ником «Кейси Лего Монтегю», после чего представился корреспондентом вымышленных «Новостей Белого дома». Самозванец сумел обмануть пресс-корпус президентской администрации, заставив приближенных к главе США журналистов задавать Псаки неудобные вопросы.

Позже выяснилось, что мужчина принимает участие в игре на платформе ROBLOX, где юзеры называют себя «Лего». Журналист не стал раскрывать свою личность, когда с ним связались местные СМИ, однако выразил сожаление по факту нынешней работы прессы в Белом доме.

Как стало известно, «Кейси Лего Монтегю» сумел связаться с авторитетными изданиями, которые имеют доступ к брифингам Псаки. Мужчина сумел уговорить их задать пресс-секретарю президента США свои вопросы. Корреспондент затронул темы, касающиеся американских посольств, поездок на фоне пандемии коронавируса, недавнего взлома цифровых платформ компании Microsoft и переговоров президента Джо Байдена со своим бывшим коллегой Бараком Обамой.

Еще один вопрос, который «Монтегю» хотел задать, касался прозрачности в администрации главы государства. Этот вопрос никогда не задавался репортером, получившим запрос.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к переговорам с главами технологических компаний. Такой анонс сделала Джен Псаки.

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