Аналитик Антонов назвал факторы, оказывающие давление на рубль

Москва, 11 апреля. Российская валюта в ходе торгов в пятницу находилась под усиленным давлением из-за рассмотрения США возможности направить корабли своего Военно-морского флота в Черное море.

Однако перед выходными курс доллара скорректировался на уровне 77,5 рубля за единицу. Пара рубль/евро вышла на уровень 92,14 рубля, сообщил аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. По итогам недельных торгов российская валюта ослабилась к американской на 1,10%. Эксперт отметил, что обстановка в Донбассе остается сложной и может обостриться. Кроме того, рубль испытывает давление со стороны санкционных рисков и возможного снижения стоимости нефти на фоне пандемии.

«Цена больше 20 дней находится в ограниченном ценовом диапазоне. Пружина сильно сжалась. Нужна разрядка», — передает слова аналитика «Прайм».

Антонов также добавил, что рынок углеводородов стал чувствительным к новостям о распространении коронавируса, поскольку участники ОПЕК+ будут увеличивать нефтедобычу во втором квартале. Позитивным сигналом для рубля может стать повышение цен на нефть марки Brent до 65,50 доллара за баррель.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин ранее рассказал, какой курс рубля ожидается на майские праздники.