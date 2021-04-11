Лукашенко собирается «дать по морде Польше» закрытием посольства

Минск, 11 апреля. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил о закрытии ряда посольств в недружественных странах. Чашу терпения переполнила агрессивная политика Прибалтики и Польши.

Глава белорусского государства недавно предложил закрыть или сократить штат сотрудников дипломатических представительств в государствах, которые проявляют деструктивную активность в отношении Минска.

«Зачем нам сохранять наши посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу?» — сказал Лукашенко.

Особое внимание было уделено недружественному поведению со стороны Польши. Президент Белоруссии заявил, что отношения с Варшавой всегда были напряженными, однако теперь «чаша терпения Минска переполнена». Руководство соседней страны укрывает беглых белорусов, а также пытается героизировать бандитов и военных преступников, сообщил Лукашенко.

В том случае, если польские представители продолжат вести агрессивную политику, Белоруссия будет вынуждена напомнить Варшаве про оккупацию части страны в двадцатые-тридцатые годы прошлого века и «даст за это по морде», сказал президент. Сейчас Минск просто планирует ограничить работу организаций с финансированием из Варшавы вплоть до закрытия языковых центров по изучению польского.

Как стало известно ранее, Москва и Минск подготовили план по защите белорусско-польской границы.