США направили два эсминца в Черное море. Что это значит?

На фоне нарастания напряженности и роста концентрации сил в зоне конфликта в Донбассе значительное внимание привлекла новость о выдвижении в Черное море двух американских эсминцев — USS Donald Cook и USS Roosevelt. Турция уже сообщила, что получила уведомление о прибытии кораблей ВМС США.

Американцы планируют пройти Босфор 14-15 апреля. В соответствии с конвенцией Монтрё, оба корабля должны будут покинуть Черное море 4-5 мая. В Вашингтоне заявляют, что корабли идут за Босфор «в знак поддержки Украины» со стороны США в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Это эсминцы типа Arleigh Burke, главные многоцелевые «рабочие лошадки» современных ВМС США. Они способны вести бой с кораблями, авиацией и подводными лодками противника, а также выполнять множество прочих задач.

Donald Cook с бортовым номером 75 вошел в состав флота в 1998 году, он относится к относительно старой серии II своего типа. Roosevelt с бортовым номером 80 — чуть младше, он стал вторым из серии IIA и вступил в состав ВМС США в 2000 году. Он длиннее, тяжелее, в его конструкции больше композитных материалов. Он имеет не 90, а 96 ячеек вертикального пуска Mark 41 для ракет. Также на Roosevelt присутствуют два ангара для вертолетов SH-60 Seahawk.

Оба корабля, как и все представители типа Arleigh Burke, оснащены продвинутой системой управления огня Aegis с комплектом РЛС. Они вооружены крылатыми ракетами Tomahawk для ударов по береговым целям, зенитными ракетами Standard и противолодочными ракетами RUM-139 ASROC, которые размещаются в ячейках универсальной установки вертикального пуска Mark 41. Сочетание ракет в пусковых аппаратах подбирается под конкретную миссию и может быть очень разным. Кроме того, на каждом корабле есть автоматическая 127-мм пушка, торпедные аппараты, зенитные артиллерийские комплексы Phalanx и по восемь противокорабельных ракет Harpoon.

Оба эсминца базируются в испанском порту и военно-морской базе Рота и представляют силы 6-го флота США, контролирующего Средиземное море и прилегающие районы Атлантики.

USS Donald Cook — нередкий гость в Черном море. Уже в 2014 году он дважды посещал его акваторию, в апреле и декабре, обозначал присутствие США и участвовал в учениях с флотами Румынии, Турции и Украины. 15 апреля он стал участником нашумевшего инцидента с близким облетом российским Су-24 с системой РЭБ.

Как сообщали российские СМИ, 12 заходов с имитацией атаки в условиях «полного подавления» электронных систем корабля комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины» оказали «деморализующее воздействие на экипаж». Американские военные и медиа признают факт облетов на высоте до 10 метров от палубы, и находят его «провокационным и непрофессиональным», однако объявляют сообщения о подавлении электроники корабля и деморализации экипажа «классическим примером фейк-ньюс».

В апреле 2016 года, уже в водах Балтийского моря в 70 километрах от Калининграда, Donald Cook снова стал объектом демонстративных и близких облетов уже парой российских Су-24 и вертолетами Ка-27. Инциденты с участием того же корабля и все тех же Су-24 повторились 31 января 2021 года — снова в Чёрном море. Вероятно, традиция будет продолжена и в этот заход «Donald Cook» в черноморские воды.

Кроме того, на борту этого эсминца в порту Одессы в февраля 2019 года произошла встреча Петра Порошенко с представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, вызвавшая неоднозначные оценки.

Roosevelt посетит Чёрное море уже в третий раз. Он был включен в состав 6-го флота в мае 2020 года, сменив после пяти лет «вахты» в испанской Роте старый эсминец USS Carney.

С тех пор он побывал в черноморских водах дважды, в сентябре и ноябре 2020 года. В первый заход он принимал участие в маневрах с катерами украинского флота. Во второй — наблюдал за совместными российско-египетскими военно-морскими учениями, став седьмым американским кораблем, посетившим Чёрное море в 2020 году. В инцидентах с российскими вооруженными силами Roosevelt пока не замечен.

Американцы активизировали присутствие в Чёрном море вскоре после начала украинского кризиса в 2014 году. На Варшавском саммите НАТО 2016 года страны альянса приняли официальную программу передового присутствия в Черном море.

ВМС США стараются поддерживать присутствие своих боевых кораблей в Чёрном море по крайней мере четыре месяца в году. Как правило, их силы представлены эсминцами типа Arleigh Burke, реже — ракетными крейсерами типа Ticonderoga. Они являются единственными действующим типом ракетных крейсеров ВМС США, сопоставимы с эсминцами по водоизмещению, также имеют СУО Aegis и обладают большим количеством ячеек универсальной установки вертикального пуска Mark 41: не 90, а 122. Как правило, крейсера несут на борту большее количество крылатых ракет Tomahawk и в большей степени, чем эсминцы, ориентированы на нанесение ракетных ударов по береговым целям.

Корабли проводят ротацию в соответствии с конвенцией Монтрё, запрещающей нечерноморским странам держать корабли в Чёрном море дольше 21 суток. Еще треть года в Чёрном море ведут патрулирование другие страны НАТО. Главной операционной базой американских кораблей в Черном море является румынская Констанца.

Значительная доля ответственности за акваторию с точки зрения североатлантического альянса лежит на Турции, Румынии и Болгарии. Ключевую роль в силах НАТО на Черном море играет Турция — обладающая не только сильнейшим из трех стран флотом, но и контролем над проливами. Впрочем, Стамбул ведет свою политику, не всегда согласованную с США и их ближайшими союзниками. Флоты Украины и Грузии также считаются дружественными, однако оцениваются как крайне слабые.

2021 год не стал исключением в смысле присутствия американских кораблей в Чёрном море. Так, 19-20 марта 2021 года два американских корабля 6-го флота, ракетный крейсер USS Monterey и эсминец УРО USS Thomas Hudner, прошли Босфор. Они выдвинулись в Черное море из состава авианосной группы Dwight D. Eisenhower для участия в учениях Sea Shield 2021 с союзниками по НАТО из Румынии, Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши и Турции. 23-24 марта, после завершения учений и дозаправки в Констанце, они вернулись к авианосцу в Средиземное море.

1⃣ Exercise Sea Shield-21 hosted by Romania was conducted on 19-29 March 2021 in the western Black Sea with the participation of the United States, Bulgaria, Greece, Poland, Spain and the Turkish frigate TCG KEMALREİS assigned to #SNMG2.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/f19DGvXPPp