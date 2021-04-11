Анастасия Спиридонова в образе Аллегровой произвела фурор в шоу «Точь-в-точь»

Москва, 11 апреля. Певица Анастасия Спиридонова в новом выпуске музыкального шоу «Точь-в-точь» сразила наповал жюри, когда появилась на сцене в образе звезды девяностых Ирины Аллегровой.

Зрители и судьи просто ахнули, когда на сцену вышла Анастасия Спиридонова, настолько артистке удалось вжиться в образ Ирины Аллегровой. Певица исполнила одну из самых знаменитых композиций звезды девяностых — «Императрица». Гримеры даже наряд подобрали под стать песне и облачили Спиридонову в меха. Внешнего сходства удалось добиться с помощью парика с начесом и эффектного макияжа, который давно стал визитной карточкой Аллегровой.

Судьи отметили, с какой легкостью Анастасия Спиридонова вжилась в роль «императрицы» российской эстрады. Кроме внешних данных, она умело скопировала вокальные приемы, манеры и мимику Аллегровой.

Все члены жюри поставили номеру Спиридоновой высший балл – пять. При этом юморист Максим Галкин с сожалением отметил, что в проекте отсутствует так называемая золотая кнопка, которая позволит участнику сразу же оказаться финале.

«Восторг, просто кайф! Тут просто пятерка! От портретного сходства до вокального», — восхитился Максим Аверин.

Однако искупаться в похвале строго жюри в новом выпуске «Точь-в-точь» удалось далеко не всем участникам. Так, актриса Валерия Ланская разочаровала судей своим номером в образе Земфиры.