Аналитики NI объяснили успех России на мировом рынке вооружений

Вашингтон, 11 апреля. Россия сохранит свои позиции на мировом рынке вооружений, что доказывается масштабами международного форума «Армия-2020», уверены эксперты из Соединенных Штатов.

Первые два десятка лет XXI века были весьма удачными для мировых производителей вооружения, пишет военный аналитик издания The National Interest Питер Сучиу, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, лидером среди экспортеров оружия стали США, однако на втором месте оказалась Россия, которой с 2015 по 2019 годы принадлежал 21% глобального рынка. Эксперт сослался на заявление представителей Рособоронэкспорта, входящего в состав Ростеха, по информации которых РФ продала за рубеж оружие на общую сумму в 180 миллиардов долларов за последние 20 лет.

«Финансовые показатели компании — портфель заказов и объем поставок — с 2000 года выросли в пять раз. За эти годы Рособоронэкспорт заключил с партнерами более 26 000 контрактов и поставил продукцию на общую сумму более 180 миллиардов долларов в 122 страны мира», — приводит Сучиу слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

Россия прибегла к проведению Армейских международных игр для того, чтобы повысить продажи своего вооружения, подчеркнул аналитик. Впервые это мероприятие было организовано в 2015 году, участие в котором приняло почти три десятка стран, напомнил автор статьи. Основными местами проведения всех соревнований в рамках игр являются полигон Алабино и аэродром Кубинка в Подмосковье.

Несмотря на то, что в мире разразилась пандемия коронавируса нового типа, Россия в прошлом году провела форум «Армия-2020», масштабы которого были сопоставимы с аналогичным мероприятием 2019 года, обратил внимание Сучиу. По его словам, в рамках выставки было продемонстрировано свыше 1300 образцов вооружений, а количество участников составило практически 12 тысяч. Аналитик считает, что это доказывает то, что Москва не собирается сдавать позиции на мировом оружейном рынке, стремясь к новым высотам.

«Все это говорит о том, что Россия, скорее всего, сохранит свое второе место на мировом рынке вооружений и ей некуда будет идти, кроме как вверх», — резюмировал Сучиу.

Ранее Питер Сучиу объяснил, почему именно Индия заняла первое место в очереди на покупку российского танка Т-14 «Армата».