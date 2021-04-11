Автолюбители Норвегии в марте отдавали предпочтение электромобилям

Осло, 11 апреля. Среди проданных в течение марта 2021 года автомобилей в Норвегии 85% составили электрические (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV).

Определение «электрический автомобиль», как правило, включает два типа транспортных средств. Первый составляют полностью электрические машины, которые работают на батарее, — BEV (Battery Electric Vehicles). Второй — гибридные авто, которые оснащены как двигателем внутреннего сгорания, так и электрическим, ― PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Батарея аккумулятора в последних может быть подзаряжена от внешних источников питания, пишет Inc.

Так, норвежские автолюбители в марте приобретали BEV и PHEV в 85% случаев. Данный показатель на 10% больше, чем годом ранее. На машины, полностью работающие на батарее, приходится 56,3% продаж, а на гибриды — 28,6%. Доля реализованных авто с двигателем внутреннего сгорания снизилась в марте 2021 года на 9,5%. В 2020 году Норвегия стала первым государством, где электрокары обогнали по продажам все другие автомобили.

Презентация первого российского предприятия по производству малого коммерческого электротранспорта «Эльтавр» состоялась ранее в Крыму.