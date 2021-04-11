Песков рассказал о личной работе Путина над текстом послания Федеральному собранию

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями о ходе подготовки послания Федеральному собранию.

По его словам, президент РФ Владимир Путин лично работает над текстом послания, дорабатывает его до последних минут. Об этом Песков рассказал в ходе интервью журналистам одного из российских телеканалов.

«В день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными», — признался представитель Кремля.

Песков отметил, что отдельные положения послания могут оставаться для всех секретом вплоть до оглашения. Он добавил, что Путин иногда пользуется рукописным вариантом текста из-за того, что на печать иногда не остается времени.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о важности послания Путина Федеральному собранию.