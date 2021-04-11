Премьер Армении оценил переговоры с Путиным по Нагорному Карабаху

Ереван, 11 апреля. Переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным прошли эффективно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Переговоры состоялись 7 апреля в Москве. Пашинян в эфире телеканала «Россия-1» заметил, что во время общения были затронуты тему двусторонних отношений, региональные вопросы, безопасность, и обстановка на территории Нагорного Карабаха.

«Я доволен очень», — сообщил он.

Стороны обсуждали выполнение положений трехсторонних соглашений по перемирию в Карабахе, которые были заключены Россией, Арменией и Азербайджаном в ноябре, перспективы взаимодействия между странами, и предстоящие выборы на армянской территории.

Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее провели телефонный разговор, на котором также обсудили Нагорный Карабах.