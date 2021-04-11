Домушник проник в квартиру петербурженки и украл электронику на 15 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 11 апреля. Жительница Гатчинского района обратилась в полицию с заявлением о квартирной краже. По ее словам, злоумышленник проник в ее дом через окно.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный выдавил стеклопакет на первом этаже частного дома. Затем вор украл телевизор и компьютер общей стоимостью 15 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Преступник с места происшествия скрылся. Прибывшие следователи изъяли отпечатки пальцев рук подозреваемого. В доме заявительницы отсутствует система видеонаблюдения и сигнализации.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Также они приступили к поиску злоумышленника.

«Домушника-гастролера» задержали в Краснодаре после серии краж в нескольких регионах, сообщал ФАН.