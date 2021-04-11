Водородно-электрический мотоцикл Apex H2 представила Segway

Бедфорд, 11 апреля. Электромотоцикл должен появиться в продаже в 2023 году по цене 10 700 долларов.

Сменные баллоны с водородом, обеспечивающие горючее топливо, должны сократить время перезарядки по сравнению с полностью электрическим мотоциклом Segway Apex, представленным компанией в 2019 году.

Концепт нового мотоцикла выглядит футуристично. Место передней фары и заднего фонаря занимают светодиодные ленты. Колеса, выполненные без спиц, украшены люминесцентными полосами, а приборная панель полностью цифровая. По данным разработчика, Apex H2 способен развивать максимальную скорость до 150 км/ч, разгоняясь до первой «сотни» за 4 секунды.

По оценкам китайской корпорации Ninebot, в состав которой сейчас входит Segway, мотоцикл может поступить в продажу по цене 70 тысяч юаней, то есть примерно 10 700 долларов (825 тысяч рублей).

Электрический кроссовер Ariya от Nissan прошел испытания на специальном полигоне в японском Хоккайдо, сообщалось ранее.