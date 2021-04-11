Военный пенсионер из Казахстана спасает пострадавших от рук человека животных. ФАН-ТВ

Реабилитационный центр «Сказка живой природы» появился еще в 2004 году. Поставленных на ноги, лапы и крылья животных Андрей Шляхов выпускает в естественную среду. Свободную жизнь пенсионер из Казахстана подарил примерно 300 животным разных видов.

«Каждый год мы выпускаем штук 20 черепах, штук семь хищных птиц <...> отправляем в природу. Фазанов у нас часто подранных приносят, уток. Если есть возможность выпустить, мы обязательно эту птицу выпускаем», — пояснил основатель зоопарка.

В реабилитационном центре есть и «особенные гости», которые даже после лечения не могут вернуться в дикую природу. Как рассказала волонтер независимой группы «Чип и Дейл» Оксана Запуниди, четыре года назад охотники привезли подстреленную волчицу Агушу со словами «если выживет, то выживет». После операции животное осталось хромым и к дикой природе приспособиться уже не могло. Другие обитатели зоопарка — семейство волкособов Лютого и Милки. Самца использовали как притравку для алабаев, а Милка была сторожевой собакой.

«Но в какой-то момент у нее проявились дикие корни, и она съела домашнюю птицу. Ее за это хотели пристрелить. Андрей Степанович приютил ее у себя», — рассказала Оксана.

В зоопарке помогают не только животным, но и людям. К работе центра директор привлекает волонтеров и молодежь. По словам Шляхова, зоопарк всегда приглашает детей посмотреть на возвращение животных в дикую природу. Это событие каждый раз превращается в настоящий праздник.

«Реабилитационный центр даст возможность как можно больше ребят охватить своим вниманием и им даст возможность на жизнь смотреть другими глазами. Самое главное — чтобы было патриотическое направление. Наша работа помимо реабилитации животных включает реабилитацию человеческих душ», — объяснил Шляхов.

Сейчас в центре проживают около 150 животных, в том числе дикобразы, беркуты, лань, фазаны и змеи. Шляхов планирует расширять и улучшать центр, но на все идеи и нужды пенсии военного офицера не хватает.