Активисты из Нью-Йорка потребовали прекратить американскую войну в Донбассе

Нью-Йорк, 11 апреля. Неравнодушные жители США собрались у призывного пункта на Таймс-сквер, чтобы потребовать справедливого наказания для тех, кто виновен в смерти пятилетнего ребенка в донецком селе.

Участники акции призвали прекратить наращивание военных действий США и НАТО против ЛДНР и России. Протестующие раздавали информационные листовки и скандировали лозунги. Рядом с американским военным объектом они вывесили большой баннер с надписью: «От Донбасса до Палестины, от Чикаго до американо-мексиканской границы: Прекратите американскую войну против детей!». Организаторами стали активисты Solidarity with Novorossiya & Antifascists in Ukraine и Struggle — La Lucha for Socialism. О проведении мероприятия они сообщали в соцсетях.

Главная цель акции, по словам местных жителей, — просветить американцев о кризисе, который власти пытаются скрыть.

«Президент Джо Байден долгое время поддерживал правых в Киеве, начиная с его срока на посту вице-президента и государственного переворота 2014 года, поддержанного США, который сверг законно избранное правительство Украины. Байден, как и Дональд Трамп до него, действует от имени Уолл-стрит и крупных энергетических компаний США, которые полны решимости помешать проекту газопровода «Северный поток — 2» поставлять российский газ в Западную Европу», – заявил Грег Баттерфилд, координатор движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине».

Акция вдохновила жителей и других стран. Международный день солидарности с Донбассом пройдет 17 апреля.

«Вашингтон считает мирных жителей Донбасса, таких как пятилетний Владик, расходным материалом», – сказал Баттерфилд.

Ранее ФАН информировал, что в опубликованном в соцсетях сообщении указано, что американцы не хотят, чтобы правительство страны «убивало наших сестер и братьев в Донецке и Луганске».