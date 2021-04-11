Постоялец отеля на Гавайях заперся в номере и открыл огонь

Гонолулу, 11 апреля. Сотрудники полиции были оперативно стянуты к гавайскому отелю Kahala, расположенному в столице штата. Силовики уже провели эвакуацию и оцепили территорию.

По официальной информации, в одном из гостиничных номеров забаррикадировался мужчина, после чего начал стрельбу. Остальные туристы и сотрудники отеля успели укрыться в безопасном месте.

NUEVO: Un teniente comandante de la marina estadounidense se atrinchera en una habitación del hotel Kahala, en Hawaii. El sospechoso está armado y ha disparado varias veces pic.twitter.com/o41b5GqrBy — 6w (@6w_es) April 11, 2021

В полиции подчеркнули, что от пуль никто не пострадал. Сейчас силовики ждут, когда злоумышленник решит сдаться. Правоохранители предполагают, что стрелять начал военнослужащий ВМС.

В американском городе Брайан произошла стрельба. Несколько человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщал ФАН.