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Постоялец отеля на Гавайях заперся в номере и открыл огонь

Постоялец отеля на Гавайях заперся в номере и открыл огонь

Гонолулу, 11 апреля. Сотрудники полиции были оперативно стянуты к гавайскому отелю Kahala, расположенному в столице штата. Силовики уже провели эвакуацию и оцепили территорию.

По официальной информации, в одном из гостиничных номеров забаррикадировался мужчина, после чего начал стрельбу. Остальные туристы и сотрудники отеля успели укрыться в безопасном месте.

В полиции подчеркнули, что от пуль никто не пострадал. Сейчас силовики ждут, когда злоумышленник решит сдаться. Правоохранители предполагают, что стрелять начал военнослужащий ВМС.

В американском городе Брайан произошла стрельба. Несколько человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщал ФАН.

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