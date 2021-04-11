ФМБА России получило патент на отечественный препарат от коронавируса «Мир-19»

Москва, 11 апреля. Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на новую отечественную разработку от коронавируса — препарат «Мир-19».

Такую информацию предоставили в пресс-службе агентства. Необходимый документ выдал Роспатент. Препарат «Мир-19» разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Название — это аббревиатура. Она расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Клинические испытания «Мира-19» стартуют летом, о чем ранее сообщали в Федеральном медико-биологическом агентстве. В России зарегистрированы три препарата от коронавируса. Первый из них Минздрав РФ одобрил еще в августе прошло года.