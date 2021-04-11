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Джигурда отреагировал на 666 666 рублей от Моргенштерна на помощь сиротам

Джигурда отреагировал на 666 666 рублей от Моргенштерна на помощь сиротам

Невежество мешает человечеству осознать свое предназначение: преумножить любовь в этом мире и радоваться жизни вместо того, чтобы воевать. Об этом рассказал в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Певец прокомментировал новость, что рэпер Моргенштерн перевел 666 666 рублей в фонд помощи детям-сиротам в Башкирии.

«Понятно, что он осознанно перечислял именно эту сумму. В этой ситуации я, понимая его любовь к эпатажу, хочу напомнить о сути. Он деньги перечислил. Если бы он перевел, например, 700 тысяч, кто бы стал об этом говорить? А так — хайп, разговоры вокруг этого числа. Наезд старшего поколения на Моргенштерна я считаю неправомерным, ибо творческий человек свободен выражать себя так, как он хочет. Это любимец детей, юношей, девчонок. Объявлять ему войну, требовать запретить — все это бесполезно», — сообщил актер.

Никита Джигурда отметил, что не разделяет взглядов, согласно которым число 666 скрывает имя зверя Апокалипсиса. По мнению артиста, в действительности никакой связи нет.

«Она существует в представлении огромного количества людей, которые поверили, что это число дьявола. Это психология. Они сами делают это поводом для конфликтов», — пояснил собеседник ФАН.

Джигурда отреагировал на 666 666 рублей от Моргенштерна на помощь сиротам

В завершение он поделился подробностями того, какой философии придерживается сам.

«В моей концепции мира дьявол подчиняется центральному плану Создателя, который допускает на какое-то время хаос, войны, нищету, голод. По-другому человечество не желает взрослеть и задумываться, кто оно и зачем живет на планете Земля. Каждый человек, пройдя мой путь аскез, молитв, медитаций, придет к пониманию своего тождества с Творцом этого мира. Не обращая внимание на невежество, люди должны сделать то, ради чего мы пришли сюда, — преумножить любовь и понять, что лучше гулять, пировать, радоваться, нежели воевать», — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда рассказал, как супруга Марина Анисина изменила его отношение к геям и трансгендерам.

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