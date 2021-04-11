Разлившаяся Ока едва не затопила музей «Поленово»

Тула, 11 апреля. Весенний разлив Оки стал временной достопримечательностью музея-заповедника «Поленово».

Туристы, приезжающие прогуляться по территории музея-заповедника великого русского художника, могут полюбоваться полноводной рекой, подобравшейся вплотную к музейной ограде. Правда, получив вид на необычайно широкую для этих мест Оку, гости музея-усадьбы лишились возможности прогуляться по любимой туристами пешеходной тропе вдоль берега. Она сейчас скрыта под водой. Ушел под воду и пароходный причал.

Работники музея вынуждены предупреждать туристов об опасности половодья. Впрочем, его пик в Тульской области, по заверениям специалистов, уже пройден. И Ока скоро должна освободить музейные окрестности.