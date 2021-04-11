Дипломатический скандал между Турцией и Италией сорвал договор на поставку вертолетов

Рим, 11 апреля. Турция отказалась покупать вертолеты у Италии в связи с дипломатическим скандалом между двумя странами, говорится в сообщениях СМИ.

Итальянский консорциум Leonardo заключил с турецкой стороной контракт на поставку вертолетов на сумму 70 миллионов евро. Однако в Турции объявили о безвременной отсрочке. Такое решение было связано с резкими заявлениями премьер-министра Италии Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщило издание из Италии La Repubblica.

Предполагалась замена устаревших машин Agusta-Bell 206 на вертолеты AW169, что могло принести Италии до 150 миллионов евро. Под угрозой находятся и другие экономические контракты, сообщили журналисты, включая энергетические. Так Анкара может попытаться добиться извинений от Рима.

Во время пресс-конференции 8 апреля Драги подверг критике действия Эрдогана за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Во время своего выступления премьер назвал его «диктатором». После этого ряд турецких министров осудили слова Драги.

В Приморском крае ранее сообщили о поставках вертолетов Ка-62 для дальневосточной авиакомпании.

Также Анкара вызвала посла Италии на разговор из-за заявления Драги, передает «Царьград».