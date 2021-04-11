Что будет, когда сайт Навального наберет заветные 500 тысяч. Колонка Армена Гаспаряна

Меня попросили сделать прогноз: получится ли у «команды» Алексея Навального вывести на улицу число людей, соотносимое с записавшимися на их сайте. На портале «Свободу Навальному» обещают объявить ближайшую акцию, когда там наберется 500 тысяч человек, якобы готовых выйти на митинг. Если верить сайту, до заветного числа осталось совсем немного — около 80 тысяч.

На что рассчитывают организаторы

Совершенно очевидно, что расчет организаторов акции — собрать 500 тысяч в поддержку Навального — заключается совсем не в том, чтобы как-то организовать реальное число людей. Если бы это было так, на сайте была бы гораздо более серьезная процедура верификации. Потому что когда вы открываете сайт и видите, что из Мавзолея Ленина записался один человек, то понимаете: видимо, этот записавшийся — сам Владимир Ильич Ленин, что невозможно в принципе. А еще там, например, есть точки из приемной Федеральной службы безопасности Российской Федерации, с каких-то безумных полуобитаемых островов и так далее. То есть речь идет о том, чтобы создать картинку, которую можно будет продать в зарубежных средствах массовой информации.

Это свидетельствует о том, что организаторы просто стараются выполнить взятые на себя обязательства, даже не удосуживаясь как-то скорректировать их в сторону здравого смысла.

Навальный как подражатель Тихановской

После провала в Белоруссии «революции» имени Светланы Тихановской стало понятно, что процедура накачки в медиапространстве чего бы то ни было не имеет ничего общего с подлинной политикой, существующей в режиме реального времени. Тихановской повезло: она проскочила юзом по этой теме, с нее вообще спроса никакого. Сидит себе на литовской кухне и делает какие-то нелепые заявления, на которые, кажется, уже даже белорусы не реагируют. Эта фигура интересна только людям, которые занимаются технологией оранжевых революций.

В случае с Навальным заявка гораздо более громкая: мол «весь мир нас поддержит, весь мир с нами». Но критерий истины есть практика. Ну хорошо, рано или поздно соберут они 500 тысяч ботов, потому что никаких других людей на этом сайте просто нет. Любой нормальный человек, видя, как возбуждаются уголовные дела и люди получают совершенно не иллюзорные сроки за акции в поддержку Навального 23 и 31 января, очень и очень подумает, стоит в этом участвовать или нет. А дальше — соберут они этих 500 тысяч ботов, заказчик посмотрит и скажет: давайте, выводите их на улицы, покажите. Ну и сколько их выйдет? Опять полторы-две тысячи по всей России?

Кто зарабатывает на Навальном

За это время [находящийся на Западе соратник Навального] господин [Леонид] Волков спокойнейшим образом выведет из биткоин-кошелька поступления и выплатит себе замечательную премию. Не только себе, но и (соратникам Навального по ФБК, признанному иностранным агентом. — Прим. ФАН) [Георгию] Албурову, [Владимиру] Ашуркову, [Марии] Певчих, кто там еще есть… Может, что-то и Юлии Навальной перепадет, все-таки она местоблюститель этого «престола». И все. На этом концессия рассосется.

Навальному с этой точки зрения категорически не повезло. Мы об этом неоднократно говорили: он создал партию вождистского типа, где есть один лидер, фюрер, который всегда прав. А рядом с ним должны быть посредственности. И как только ситуация для пайщиков ФБК сложилась неблагоприятно, когда их фюрер оказался в колонии, которая ему давным-давно светила, выяснилось, что рядом с ним были полные бездарности, которые вообще ничего не могут сделать.

Всегда одна и та же картина, потому что никто хоть сколько-то интеллектуальный к Навальному просто не может прийти. Любому думающему человеку очень быстро станет тоскливо и отвратительно от того, что там происходит. Поэтому — по мощам и елей.

Жалко пострадавших из-за политического проходимца

Много раз говорил и повторю еще раз: если хотите заниматься политикой на серьезном уровне, надо по крайней мере ознакомиться с опытом предыдущих поколений, с их ошибками и достижениями. Но, поскольку Навальный и его сотоварищи читать ничего категорически не хотят, мы так и будем наблюдать вселенский крах этого проекта.

Не могу сказать, что мне их жалко, нет. Мне жалко людей, которые поверили в эту вселенскую чепуху, в этот полный вздор, построенный на абсолютной лжи, и искалечили себе жизнь, получив реальные сроки из-за политического проходимца.

Как мы знаем, к Навальному в колонию каждый день ездят адвокаты. Что-то у меня большие сомнения, что к людям, которые сели по итогам событий 23 и 31 января, кто-то когда-то приедет. Их жизнь никому не интересна. Это пешки «революции».

Вот почему на сайте «Свободу Навальному» сплошь боты: число пешек всегда во все эпохи было ограничено.