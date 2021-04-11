Мадонна удивила поклонников своей молодостью на фото с дочерью Лурдес

Лос-Анджелес, 11 апреля. Известная американская певица и актриса Мадонна опубликовала в Instagram снимок со своей 24-летней дочерью Лурдес.

Королева поп-музыки в свои 62 года не хочет мириться с возрастными изменениями внешности. Поклонники считают, что ей пора прекратить походы к пластическим хирургам. По мнению фанатов, из-за пластики Мадонна стала не похожа на саму себя. Но звезда не обращает внимания на их упреки и продолжает молодиться.

«Как частицы твоего сердца сопровождают тебя вокруг. Лола», — написала Мадонна.

На опубликованном снимке фотограф поймал Лурдес и ее звездную мать в момент селфи. Девушка высоко подняла в руке iPhone, а второй обнимает Мадонну. Поклонников удивила молодость звезды сцены, они осыпали Мадонну комплиментами.

«Какие прекрасные леди», — заметил пользователь. «Это прекрасное фото красивой матери и ее очаровательной дочери», — написал фолловер. «Такое чувство, что это Лурдес мать Мадонны», — пошутила подписчица.

Ранее сообщалось, что поклонники российского блогера и телеведущей Насти Ивлеевой сравнили ее с Мадонной. На эту мысль пользователей натолкнул гламурный образ Ивлеевой.