Наследство принца Филиппа оценивается в 39 миллионов долларов

Лондон, 11 апреля. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп оставил после себя огромное состояние, которое оценивается примерно в 39 миллионов долларов.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в собственной постели в Букингемском дворце, не дожив до своего 100-летия два месяца. Он был мужем королевы Елизаветы II более 73 лет и за это время сколотил огромное состояние, сообщает издание Express. Королевская семья пока держит в тайне завещание герцога Эдинбургского, однако скорее всего среди претендентов на наследство будут его четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

Свое состояние принц Филипп скопил за время работы на флоте, но большую часть денег он заработал в качестве рабочего члена королевской семьи. Как отмечает издание, супруг Елизаветы II получал выплаты в размере около 40 0000 фунтов стерлингов в год из суверенного гранта. Кроме того, вместе с женой герцог Эдинбургский владел дорогой коллекцией произведений искусства и акциями некоторых компаний.

Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что перед смертью принц Филипп много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всеми трудностями справится сам.