Американские журналисты узнали о планах Джона Керри посетить Китай с рабочим визитом

Вашингтон, 11 апреля. Специальный посланник американского президента по климату Джон Керри планирует посетить Китай на следующей неделе. Об этом проинформировали СМИ.

Керри намерен провести ряд переговоров с должностными лицами КНР по вопросам изменения климата. Американец встретится со спецпредставителем Правительства Китая Се Чжэньхуа, чтобы обсудить указанную тему.

Стоит отметить, что Джон Керри может стать первым американским чиновником при администрации президента Джо Байдена, который посетит КНР с рабочим визитом. Журналисты добавили, что существует вероятность отмены переговоров.

Как стало известно ранее, МИД РФ приветствует решение США по Парижскому соглашению по климату.