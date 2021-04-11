Финансовые эксперты рассказали, что не дает биткоину расти

Москва, 11 апреля. Самая главная криптовалюта «застряла» в одном ценовом диапазоне. Финансовые эксперты рассказали журналистам, что может ждать биткоин в среднесрочной перспективе.

Сегодня положение цифрового актива зависит от новостного фона — позитивного или негативного. В ближайшей перспективе оснований для серьезного роста нет — текущая ситуация может длиться минимум около года.

«Главная криптовалюта перегрета», — цитирует РБК экспертов.

Уже продолжительное время биткоин находится в «ограниченном коридоре». Инвесторы уходят в альтернативные проекты, однако это не указывает на падение интереса к криптовалюте — все, кто хотел ее приобрести, сделали это, добавляют специалисты.

Финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев ранее оценил влияние политики лидера США Джо Байдена на курс биткоина. Рынок криптовалют может расти полтора-два года на фоне стимулирования американской экономики.