Двое подростков из Ленобласти выстрелили в глаз приятелю и подожгли его

Санкт-Петербург, 11 апреля. Полицейские задержали в Волхове двух подростков. Они могут быть причастны к насилию и поджогу своего знакомого.

По предварительным данным, трое молодых людей устроили в квартире посиделки с распитием спиртного, а затем решили пойти в заброшенный ангар. Там между школьниками произошла ссора. В пострадавшего стали стрелять из пневматического пистолета. Затем его облили жидкостью для очистки стекол, подожгли и избили.

Врачи потом диагностировали юноше ранение века, множественные ушибы и ожоги. Стражи порядка оперативно выяснили личности агрессивных юнцов и задержали их. Решается вопрос о возбуждении дела.

В Москве двое подростков были избиты возле торгового центра. Нападение на них совершили мигранты, сообщал ФАН.