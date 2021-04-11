Высокоскоростная ж/д магистраль Москва — Петербург пройдет через четыре области

Москва, 11 апреля. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВЖСМ) опубликовало Министерство экономического развития РФ. Ж/д дорога пройдет по четырем областям.

Высокоскоростную специализированную магистраль Москва — Санкт-Петербург планируют проложить по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Будет проведено строительство и реконструкция станций. Максимальная скорость разгона поезда составляет 400 километров в час.

Документ находится в стадии проекта и должен пройти согласование до конца 2021 года. Выкуп земель под строительство магистрали начнется в 2022 году. Завершение работ запланировано на 2027 год.

По проекту в результате строительства ВЖСМ пассажиропоток к 2030 году между столицами увеличится на 8,9%. С авиатранспорта на скоростные поезда пересядут 17,7% путешественников, 14,4% откажутся от автомобилей. За счет переключения пассажиропотока уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу, уверены авторы проекта.

Железную дорогу в Крыму в районе Инкермана могут проложить через тоннели, чтобы сохранить памятник культурного наследия — Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь. Геологи признали этот вариант как наиболее приемлемый.