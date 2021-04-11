Политолог объяснил упорный отказ властей Франции от поставок «Спутника V»

Противодействие Парижа поставкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V» связано, с одной стороны, с финансовыми интересами французских политиков, с другой — с гонкой за кресло президента. Об этом ФАН заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Ситуация с коронавирусом во Франции остается критической. В стране 3 апреля был введен национальный четырехнедельный карантин, а в минувшую пятницу во Франции было зарегистрировано практически 85 тыс. заболевших коронавирусом — это наибольший показатель в Европе. Однако именно Франция упорно отказывается использовать российскую вакцину, в отличие, например, от Австрии или Германии, которые уже начали вести диалог с Москвой.

Политолог Юрий Светов объяснил, почему среди стран — членов ЕС именно Франция демонстрирует недоверие к отечественному препарату. По словам эксперта, в первую очередь за закупками вакцин стоят финансовые интересы французских политиков, которые оказывают протекцию тому или иному препарату.

«Все эти истории связаны только с финансами, — заявил Светов. — Ветер дует оттуда, откуда пахнет деньгами».

Помимо финансового фактора, на решения Парижа оказывает влияние и политическая конкуренция.

«В следующем году состоятся президентские выборы во Франции. Один из главных соперников Эммануэля Макрона — Марин Ле Пен, — подчеркнул политолог. — Опросы показывают, что это достаточно серьезный соперник. Если она поддерживает идею использования вакцины «Спутник V», то Макрон не может с ней в этом вопросе соглашаться. Ему надо что-то противопоставить».

Юрий Светов добавил, что соперничество Макрона и Ле Пен выражается не только в ситуации вокруг поставок вакцины, но и в позиции Франции по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Была встреча трех президентов — Макрона, Меркель и Путина. Они договорились, как надо действовать в Донбассе, — отметил журналист. — Но при этом Макрон вдруг приглашает президента Украины на переговоры, не собираясь согласовывать эту тему ни с Путиным, ни тем более с Меркель. Клубок политических и финансовых интересов приводит к такого рода решениям».

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что пандемия выявила неспособность Евросоюза следовать единому геополитическому курсу и принимать общие решения.