Аверин резко высказался о номере Валерии Ланской в шоу «Точь-в-точь»

Москва, 11 апреля. Актриса театра и кино Валерия Ланская в новом выпуске проекта «Точь-в-точь» предстала в образе рок-певицы Земфиры. Однако выступление артистки раскритиковали почти все члены жюри.

Ланская исполнила одну из самых популярных песен Земфиры «Аривидерчи». Гримеры и костюмеры постарались на славу: подобрали актрисе парик, чтобы усилить ее внешнее сходство с певицей, а также нашли точно такой же наряд, который был на рок-звезде на одном из концертов. Ланская на сцене старалась повторять самые запоминающиеся движения и приемы Земфиры, однако строгое жюри это не впечатлило.

Так, Николай Фоменко заявил, что Ланская не смогла почувствовать и показать харизму и энергию знаменитой певицы, которые сделали ее кумиром миллионов. Он отметил, что многие песни не стали бы хитами, если бы их не исполняла Земфира. Кроме того, Фоменко считает, что Ланская откровенно не попадала в ноты. Его мнение поддержал другой член жюри, звезда «Склифосовского» Максим Аверин.

«Мне кажется, что здесь не задалось с самого начала. Эти ноты тебе мешали и ты там как-то гуляла. И мощи не случилось, а ты все это можешь, поэтому сегодня 3 и все», — подытожил Аверин.

Он подчеркнул, что проект приближается к финалу, поэтому оставшиеся участники должны понимать — конкуренция растет и за первые места нужно сражаться.

Это не первый раз, когда Валерия Ланская подвергается критике за несовершенство образов в шоу «Точь-в-точь». Сама актриса рассказала, что испытывает ряд трудностей в шоу. В частности, массу проблем вызывает грим.