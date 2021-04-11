Мясников раскрыл эффективный способ борьбы с кризисом среднего возраста

Москва, 11 апреля. Кризис среднего возраста опасен для человека. Однако есть способ справиться с ним, отметил российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

В науке не существует такого понятия, как кризис среднего возраста. Однако в современной психологии это явление приравнивают к депрессии. Чаще всего оно связано с переоценкой себя и окружающего мира, ощущением того, что «все хорошее осталось позади».

«А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле, и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал», — отметил Мясников.

Такой период стоит воспринимать как «сигнал к атаке». Ведь перед человеком открываются новые возможности. Каждое последующее десятилетие лучше предыдущего. Нужно его грамотно прожить, отметил в одной из программ на телеканале «Россия-1» Александр Мясников.

Мясников ранее рассказал, как бороться с гипертонией. Нужно изменить свой привычный рацион, посоветовал медик. Желательно исключить из него чрезмерно сладкие и соленые блюда. Не стоит надеяться только на одни таблетки, подчеркнул российский доктор.