Как Юрий Гагарин отправился в первый космический полет: малоизвестные факты

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Традиционно 12 апреля в России и во всем мире отмечается День космонавтики.

Первый полет

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник «Восток» с человеком на борту. Запуском руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов и Леонид Воскресенский. В работе по созданию космического корабля и ракеты-носителя, по подготовке к запуску и по обеспечению полета приняли участие более 100 организаций.

В качестве пилота-космонавта выбрали советского военного летчика Юрия Гагарина, хотя были и другие претенденты. Мало кто знает, но первым покорителем космоса мог стать Герман Титов, который к тому же был физически лучше подготовлен, но ему отвели лишь роль дублера Гагарина.

«Восток-1» в 9 часов 6 минут 59,7 секунд успешно стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный свободный облет земного шара. Полет в околоземном космическом пространстве, ознаменовавший начало эпохи пилотируемых космических полетов, продлился примерно 108 минут. После облета Земли была включена тормозная двигательная установка и космический корабль‑спутник начал снижаться с орбиты для приземления. Корабль приземлился на Землю в 10 часов 55 минут на мягкой пашне у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Первый космический полет вызвал большой ажиотаж во всем мире, а Юрий Гагарин, ставший настоящим героем, прославился на весь мир. Космонавта приглашали на приемы не только внутри СССР: многие зарубежные правительства и общественные организации встречали космонавта с распростертыми объятиями. С визитами летчик посетил 30 стран.

День космонавтики

С инициативой учредить День космонавтики в СССР в честь первого полета человека в космос выступил дублер Гагарина — летчик-космонавт Герман Титов. Кроме того, он предложил правительству Советского Союза обратиться в Организацию Объединенных Наций с идеей празднования Всемирного дня космонавтики.

Отмечать День космонавтики в нашей стране ежегодно начали в 1962-м году, когда 9 апреля праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР. Всемирный день авиации и космонавтики был принят на 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации в ноябре 1968 года.

Международный день полета человека в космос был принят Генеральной Ассамблеей ООН гораздо позже — 7 апреля 2011 года. Его также приурочили к первому полету советского космонавта Юрия Гагарина.

Кроме того, в сентябре 2000 года комитет ООН по космосу объявил о проведении в честь 40‑летия со дня первого полета человека в космос первой международной Юрьевой ночи (Yuri's Night), в которой в 2001 году приняло участие более 100 тысяч человек в 75 странах.

Интересные факты

1. Перед полетом многие организаторы и члены комиссии были уверены, что посылают в космос будущего смертника. Первому полету человека в космос предшествовали не совсем успешные запуски животных. Во время испытаний погибло 20 собак, живыми вернулись только легендарные Белка и Стрелка. Никто ничего не мог гарантировать. Весь риск отлично понимал и сам Юрий Гагарин, оставивший за пару дней до полета для любимой супруги и двух дочерей прощальное письмо. Записку должны были передать семье космонавта в случае катастрофы. Жена летчика ни о чем не догадывалась. С прощальным письмом Валентина Гагарина ознакомилась только в 1968 году после гибели супруга во время испытаний самолета 27 марта 1968 года. В письме муж попросил Валентину позаботиться о дочерях, не забывать про его родителей и устроить свою личную жизнь. При этом летчик выразил надежду, что супруга никогда не увидит этого письма, отметив: «Мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость».

2. Первый космический полет могли перенести по причине не до конца закрывающегося люка с герметизирующей крышкой, но деваться было некуда: американцы наступали на пятки СССР и вот-вот должны были послать на орбиту своего астронавта. До старта оставались считанные минуты, инженерам, словно на пит-стопе, пришлось молниеносно снять больше трех десятков гаек, поднять крышку люка, поправить отошедший контакт и запереть люк. Гагарин, находящийся внутри, понимал, что что-то идет не так, но выяснять ничего не стал.

3. Первый полет в космос проходил в автоматическом режиме, так как никто не знал, как человеческий организм отреагирует на экстремальную нагрузку и выдержит ли ее вообще. Космонавту разрешалось взять управление в свои руки только в случае полного отказа автоматики. Врачи переживали, что в космосе летчик может психически неадекватно реагировать на полет, что в свою очередь могло привести к потере контроля над собой и желанию без необходимости включить ручной режим. Чтобы переключиться на него, Гагарин должен был распечатать специальный цифровой код, открыть который, по мнению психологов, можно было только в здравом рассудке. К счастью, вводить код Юрию не потребовалось.

4. Первый космонавт в истории не мог предугадать поведение корабля при входе в плотные слои атмосферы. Когда во время приземления он увидел в иллюминаторе полыхающий корпус капсулы ракеты, то успел попрощаться с жизнью, громко передав тревожное послание на Землю: «Я горю! Прощайте, товарищи!» На самом деле Юрию Алексеевичу ничего не угрожало: пламя — обычный процесс, возникающий в результате трения жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу.

5. Из-за сбоя в системе Гагарин приземлился не там, где изначально планировалось — в районе космодрома Байконур. Корабль промахнулся на 2800 км и сел аж в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, к северо-западу от села Смеловки. Первыми героя встретили жена и дочь местного лесника.

Ранее американский химик и бывший астронавт NASA Кэтрин Колман заявила о необходимости помнить Юрия Гагарина и отмечать российский День космонавтики по всему миру. Кроме того, в Министерство труда поступило предложение сделать День космонавтики официальным государственным праздником в России. Соответствующее письмо главе Минтруда РФ Антону Котякову направил председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.