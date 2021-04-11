В ДНР заявили, что украинские силовики мешают работе наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Донецк, 11 апреля. Бойцы ВСУ создают радиоэлектронные помехи для наблюдательных беспилотников ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявили представители Народной милиции ДНР.

Представители Донецкой Народной Республики сообщили о противоправных действиях украинских военных журналистов. Для подавления работы электроники беспилотников ВСУ применили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД».

В ДНР придерживаются версии о том, что военные мешают работе наблюдателей в попытке скрыть от них вооружение 53-й и 10-й бригад ВСУ. Для этого комплекс РЭБ применили в районах Степановки и Богдановки.

С лета 2020 года на территории донбасских республик вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предусматривают полный запрет на ведение огня, инженерные работы и размещение бронетехники у линии соприкосновения сил, а также ввели дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Однако власти республики регулярно сообщают как об огневых провокациях ВСУ, так и о переброске военной техники в прифронтовую зону.

Ранее издание «Царьград» передало, что украинские войска разместили самоходные зенитные установки «Шилка» и 2С1 «Гвоздика» у границ ДНР.

Накануне украинские военные впервые опробовали турецкие беспилотники Bayraktar над территорией Донбасса. Дрон ВСУ пролетел над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями. Цель полета БПЛА остается неизвестной.