Пушилин: гибель ребенка в ДНР в результате обстрела ВСУ квалифицирована как теракт

Донецк, 11 апреля. Гибель ребенка в поселке Александровское является террористическим актом, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Следственные органы ДНР теперь классифицируют гибель ребенка как теракт, заметил он в эфире телеканала «Россия-1». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, ребенок погиб в результате взрыва неустановленного устройства, которое было сброшено с украинского беспилотника в жилой сектор Александровского.

«Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — указал он.

Инцидент произошел 2 апреля в поселке Александровское под Донецком. По сообщениям мониторинговой группы ОБСЕ, мальчик пяти лет погиб от многочисленных осколочных ранений после взрыва. Травмы также получила женщина, находившаяся на тот момент во дворе.

Представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович ранее заявил, что Украина непричастна к произошедшему, а мальчик «нашел мину сам».